Palmeiras ganha do Paulista e lidera O Palmeiras derrotou o Paulista por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Palestra Itália, e assumiu a liderança do Campeonato Paulista, com 9 pontos em 3 jogos disputados. Nen, Claudecir e Daniel marcaram os gols palmeirenses, enquanto Marcos Dias descontou para o time de Jundiaí.