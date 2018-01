Palmeiras ganha do Táchira no primeiro jogo O Palmeiras apenas cumpriu a sua obrigação na abertura da primeira fase da Copa Libertadores. Venceu o fraco Deportivo Táchira, da Venezuela, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no festivo Estádio Palestra Itália, mas teve de contar com a ajuda do árbitro paraguaio Ricardo Grance, que validou dois gols irregulares do time paulista. Na próxima quarta-feira, faz o jogo de volta em San Cristóbal com a vantagem de perder por até um gol de diferença para se classificar ao grupo de elite da competição sul-americana. A torcida - pouco mais de 28 mil pessoas - teve paciência com o time. Incentivou muito, cantou, mas saiu do Palestra desconfiada. O primeiro tempo não foi nada animador nem trouxe muita esperança ao torcedor sobre o futuro do Palmeiras na Libertadores. Nenhum setor do time funcionou. Defesa desatenta, meio-de-campo sem sintonia e um ataque inútil. Nem mesmo a aclamada experiência do time ? média de 30 anos de idade ? valeu de alguma coisa. De um grupo rodado, jogadores de boa quilometragem, não se pode esperar nervosismo, descontrole. Mas nos dez minutos iniciais, estes "velhinhos da bola" não acertaram dois passes seguidos, tamanha a ansiedade. Edmundo, o condutor do expresso, foi quem mais errou. Ele fez o Palmeiras centralizar o jogo diante de um paredão blindado com duas linhas de quatro venezuelanos. E asfixiou o seu time e torcida. As coisas só começaram a clarear quando Paulo Baier, da direita, achou Marcinho do outro lado e lançou por cima do paredão. Marcinho, impedido, dominou a bola e bateu cruzado: 1 a 0, aos 19 minutos. Depois do gol, o Palmeiras passou a usar mais as laterais na tentativa de ampliar o placar. E expôs toda a sua desorganização. Corrêa avançava pela direita, engatilhava o cruzamento e todo mundo corria para a zona de gol, inclusive os zagueiros Gamarra e Daniel. A zaga do Táchira rebatia, armava o contra-ataque e Marcos ficava com a bucha. Sorte de "São Marcos" que a bola sobrava para Rondón, aquele que o São Paulo trouxe e não usou. Rondón teve duas chances limpas de gol e chutou as duas para fora. "Os vacilos de sempre quando a gente joga em casa. Todo mundo quer atacar e ninguém quer marcar", resmungou Marcos no intervalo. Na volta para o segundo tempo, Leão trocou Edmundo por Gioino e Corrêa por Reinaldo. "Não estava gostando, tinha domínio da partida. O Corrêa não subia, o Edmundo estava errando muito, oferecendo o empate. Isso não pode acontecer com um time maduro", explicou Leão. Reinaldo entrou para dar mais liberdade a Paulo Baier. E Gioino, para aproveitar o jogo aéreo. Com 3 minutos, Reinaldo sofreu falta na lateral. Paulo Baier cobrou. Gioino disputou no alto com Morales, fez falta no goleiro e a bola sobrou para Gamarra mandar para a rede: 2 a 0. Sem contar o erro do juiz, as duas substituições de Leão já haviam produzido bom efeito. Perdido por dois, perdido por dez, o Táchira abriu mais e foi tentar o de honra. O Palmeiras se desestruturou novamente. Ninguém para pensar e gente de sobra para dar chutões. E o time se arrastou até o final do jogo.