Palmeiras ganha do Táchira por 3 a 0 O Palmeiras ganhou fácil do venezuelano Deportivo Táchira, por 3 a 0, nesta quinta-feira, no Palestra Itália. Com isso, a equipe palmeirense assumiu a liderança do grupo 4 da Copa Libertadores da América, com 4 pontos em 2 jogos disputados até agora.