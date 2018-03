Palmeiras ganha duas opções na zaga para a reta final do Paulista

A fase final do Campeonato Paulista vai começar no sábado para o Palmeiras, no confronto com o Novorizontino, com mais opções para o técnico Roger Machado escalar o time. Nos últimos dias o treinador passou a contar com os zagueiros Edu Dracena e Emerson Santos, que por diferentes motivos, agora se encontram liberados para participarem dos próximos jogos.

+ Borja pode ser desfalque por três partidas

+ Tabela do Campeonato Paulista 2018

O veterano Edu Dracena, que completará 37 anos em 2018, cumpriu um cronograma específico de pré-temporada prolongada. Nesta quarta-feira o defensor trabalhou com o elenco reserva e está preparado para estrear na temporada. O departamento médico e a comissão técnica estabeleceram com o jogador uma agenda diferenciada para evitar lesões, em trabalho similar ao realizado em 2017.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dracena deve ficar no banco para o jogo com o Novorizontino, sábado, pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. Roger sinalizou que manterá na equipe a dupla Antônio Carlos e Thiago Martins, que foi formada antes do início da competição e se firmou como titular pelas boas atauções.

Já Emerson Santos ganhou chance de ser inscrito na competição. Após ficar fora da primeira lista, organizada ainda em janeiro, o defensor entrou na vaga do lateral Fabiano, que foi negociado por empréstimo ao Internacional. Emerson Santos veio do Botafogo no fim do ano passado e ainda não teve chance de estrear. A diretoria precisou vencer a concorrência com o Corinthians para efetivar a contratação.

Quem também se aproxima da estreia é o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O jogador se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e já treina com o elenco. Por outro lado, a equipe sofre com opções para lateral-direito. A saída de Fabiano e a lesão de Mayke têm feito Tchê Tchê treinar improvisado na posição como um possível substituto de Marcos Rocha.