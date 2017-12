Palmeiras ganha e ainda sonha com vaga Marcos mantém o sonho do Palmeiras de obter uma vaga na Copa Libertadores de 2006. Nesta quarta-feira, o goleiro defendeu um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória sobre o Juventude, por 3 a 2, no Palestra Itália. Com a vitória, o Palmeiras alcançou os 64 pontos e manteve o 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Como o Goiás derrotou o São Paulo e chegou a 70, o principal adversário palmeirense pela vaga na Libertadores passa a ser o Fluminense - mesmo porque, as duas equipes se enfrentam na última rodada. Apesar da conquista dos três pontos, o que se viu foi um Palmeiras fraco tecnicamente e desordenado taticamente diante de um Juventude desinteressado e sem poder ofensivo. O primeiro tempo foi só Palmeiras, que não chegou a marcar pelo menos um gol por pura falta de competência nas finalizações. A primeira jogada coletiva surgiu apenas aos 28 minutos, quando Washington passou a atuar fora da área. Nas melhores chances palmeirenses, Correa forçou Rafael a fazer grande defesa, Juninho por pouco não abriu o placar e Michael, de cabeça, acertou o travessão. ?Precisamos jogar mais pelas laterais?, disse Correa, no intervalo, antes de ser substituído por André Cunha. Nos vinte primeiros minutos do segundo tempo, o Palmeiras acertou mais que durante toda a primeira etapa. Washington quase marcou a um minuto. Dois minutos depois, Marcinho descobriu Juninho, que, livre, avançou e só desviou de Rafael: 1 a 0. A pressão palmeirense era grande. Aos 13 minutos, André Cunha cruzou e Washington fez de cabeça: 2 a 0. Marcinho poderia ter definido aos 19 minutos, mas Rafael fez boa defesa. Aí, Tucho, de falta, diminuiu para o Juventude aos 22. O Palmeiras não se intimidou e Marcinho teve três ótimas chances até fazer o terceiro, já aos 29 - foi seu 18º gol no campeonato. Apesar da vantagem, o Palmeiras errava muitos passes. Até Gamarra sofria dribles, que normalmente não os engana. André Cunha, Roger e Diego Souza perderam bolas bisonhas. Assim, o inofensivo Juventude ainda encontrou espaços na esburacada zaga palmeirense para diminuir com Josiel, aos 43. E o Juventude só não empatou porque Marcos fez grande defesa em cobrança de pênalti de Enílton, já aos 45 minutos. ?Mais uma vez recuamos. O time não aprende?, disse o goleiro do Palmeiras.