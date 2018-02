Palmeiras ganha e garante a vaga na Libertadores Foi bem mais fácil do que o Palmeiras poderia imaginar. Sem a tal guerra que o time brasileiro esperava encontrar em San Cristóbal - temendo torcedores enfurecidos com as trapalhadas do juiz paraguaio que validou dois gols ilegais no jogo de ida -, o Palmeiras não teve dificuldades em se impor frente ao fraco Deportivo Táchira nesta quarta-feira, na Venezuela. Venceu por 4 a 2, com dois gols de Washington, um de Edmundo e um de Marcinho, manteve-se invicto em 2006 e, melhor ainda, classificado para a chave principal da Copa Libertadores da América. A pressão do Táchira, que precisava reverter um resultado negativo de dois gols, durou cerca de 10 minutos no início do primeiro tempo. O time até tentou ser impetuoso, mas esbarrou nas próprias limitações técnicas e no Palmeiras, bem postado. O atacante Rondón teve duas boas chances, uma aos 2 e outra aos 12 minutos, mas viu seu time sucumbir aos 17, quando Correa, em boa jogada pelo lado direito, cruzou para Washington marcar, de cabeça. No lance, a equipe alviverde colocou em prática as orientações do técnico Leão: esperar o adversário sair para armar o contra-ataque. Daí em diante, nem foi preciso manter cautela. O Táchira encolheu e o Palmeiras dominou. Tanto que, aos 44, o sistema defensivo venezuelano parou depois do cruzamento de Paulo Baier. Washington, novamente de cabeça, ampliou. Com a classificação garantida ? naquele momento, o Táchira teria de fazer cinco gols ?, os brasileiros voltaram para o segundo tempo querendo ampliar o placar. Aos 15, Edmundo marcou em um chute cruzado, que o fraco goleiro Morales aceitou: 3 a 0. Só que o Palmeiras relaxou na marcação. Duas bobeiras da defesa permitiram que os venezuelanos marcassem. Em uma série de desencontros na pequena área e duas defesas de Marcos, Gamarra tirou a bola de cima da linha de gol e entregou para García, que descontou aos 24. Quatro minutos depois, Marcinho aproveitou um contra-ataque e tocou para o gol vazio. Aos 29, García fechou o placar, de cabeça, em nova falha. Classificado para o Grupo 7, o Palmeiras joga contra o Cerro Porteño, dia 15, em Assunção. Os outros adversários serão Atlético Nacional (Colômbia) e Rosario Central (Argentina). Agora, começa a pensar no São Paulo, com que faz o primeiro clássico do Campeonato Paulista, domingo.