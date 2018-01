Palmeiras ganha, mas Santos também avança O Palmeiras classificou-se para a quarta fase da Copa São Paulo de Juniores, ao vencer o Santos por 2 a 0, na tarde deste domingo, na cidade de São Carlos. Com a vitória, o time palmeirense vai enfrentar agora o Coritiba. O Santos ficou com a vaga do índice técnico, pois ficou com 12 pontos, o mesmo que a Força Sindical, mas com melhor saldo de gols: 6 contra 5. Seu próximo adversário será o Corinthians. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado, o Palmeiras mostrou superioridade na segunda etapa. E, logo aos 8 minutos, abriu o placar. O atacante Bruno Casarine recebeu passe de Júlio César, dentro da área, e tocou com calma na saída do goleiro Adriano: 1 a 0. O segundo gol não demorou a sair. Aos 20 minutos, Willian lançou Maicon, que se antecipou ao goleiro Adriano e fez 2 a 0 para o Palmeiras.