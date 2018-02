Palmeiras ganha motivação contra Flu O jogo de domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, virou uma autêntica decisão para o Palmeiras. A proposta do técnico Estevam Soares é clara: independentemente do resultado do recurso do São Caetano no STJD, terça-feira, os palmeirenses querem garantir no campo o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o que lhes dará o direito de disputar uma vaga na chave principal da Libertadores de 2005, contra o Tacuary, do Paraguai. "O adiamento do julgamento do recurso do São Caetano no STJD (de quinta para terça-feira) não foi bom só para o Palmeiras, foi bom para o próprio Campeonato Brasileiro", afirmou Estevam. "A rodada voltou a valer para todo mundo, inclusive para o próprio São Caetano, que ganhará uma força extra para enfrentar o Atlético-MG." O Palmeiras está com 78 pontos, em quarto lugar no campeonato. E o São Caetano, se conseguir de volta os 24 pontos no STJD - foi punido pelo caso Serginho -, chegaria a 77. Assim, os dois ainda estão na briga por essa vaga na Libertadores, até que seja julgado o recurso no tribunal. Diante disso, Estevam definiu nesta quinta-feira que vai escalar a melhor equipe que tiver em mãos para enfrentar o Fluminense, no Rio. Até o volante Magrão, que poderia ser liberado fazer os exames médicos no FC Moscou, na Rússia, foi relacionado para a concentração e está confirmado no time titular. "Pelo menos houve uma definição. O jogo contra o Fluminense ganhou status de decisão. O Palmeiras entrará em campo sabendo que precisa dos três pontos para confirmar o quarto lugar no Campeonato Brasileiro. De uma certa forma é até melhor assim, porque teremos a chance de conseguir a vaga na Libertadores no campo de jogo. É muito melhor assim do que se classificar no tapetão", disse Estevam. No treinamento desta quinta-feira, o time titular já treinou com a melhor formação possível: Diego Cavaglieri; Nen, Gabriel e Daniel; André Rocha, Marcinho, Magrão, Diego Souza (Marquinho) e Xavier (Vinícius); Thiago Gentil e Ricardinho. Estevam testou os dois garotos campeões juniores (Vinícius e Marquinho) e ficou muito satisfeito com eles. Promessa - Vinícius, de 20 anos, é uma das apostas do Palmeiras para o futuro. Revelado pelo Nacional, o lateral-esquerdo chegou ao Palestra Itália em janeiro e logo atraiu a atenção de Estevam Soares. No time B, marcou seis gols em sete jogos. E só não fez mais porque sofreu um apendicite e teve de ser operado. Mesmo assim, acabou sendo um dos destaques na decisão do Paulista de Juniores contra o Corinthians. Na final, fez dois gols na vitória por 4 a 3, que deu o título ao Palmeiras. "Se tiver que entrar num jogo decisivo, contra o Fluminense, no Maracanã, não estou nem aí", garantiu o garoto, mostrando personalidade.