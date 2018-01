Palmeiras ganha na estréia da Copa SP O Palmeiras estreou com uma boa vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao fazer 4 a 1 sobre o Guarany-CE, nesta quinta-feira, em Americana. Com isso, a equipe palmeirense lidera o grupo U, que também teve Rio Branco-SP 2 x 1 Flamengo-PI. Único clube grande paulista que ainda não conquistou o título da Copa SP, o Palmeiras abriu o placar com Lino, aos 13 minutos. Mas Wanderley empatou para o Guarany aos 29. Na segunda etapa, o Palmeiras chegou fácil à goleada. Rodrigo, de cabeça, fez 2 a 1 aos 17 minutos. E, no final, Danilo e Elias, aos 43 e 44, respectivamente, marcaram os outros gols. Os quatro clubes desse grupo voltam a campo no domingo à tarde. Às 14 horas, o Rio Branco enfrenta o Guarany e, às 16 horas, o Palmeiras joga contra o Flamengo-PI.