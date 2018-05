Palmeiras ganha na Justiça e Luis Felipe volta a treinar com o elenco

SÃO PAULO - O lateral-direito Luis Felipe voltou a treinar nesta semana junto com o elenco do Palmeiras. O jogador trabalhava em horários alternativos e retorna às atividades na companhia do grupo depois da Justiça dar ganho de causa ao clube em disputa que o atleta travava para renovar o contrato.

A pendência começou no fim do ano passado, quando Luis Felipe era titular. Por um erro de digitação, o contrato do jogador foi redigido com o término para dezembro de 2013, um ano antes do desejado. Depois de constatar a falha, o lateral e a diretoria não entraram em acordo sobre a renovação.

O clube acionou a Justiça do Trabalho e ganhou a queda de braço com o atleta, que chegou a negociar a transferência com o Benfica. Nesta terça-feira o jogador fez o primeiro trabalho junto com o elenco do Palmeiras e já está à disposição do técnico Gilson Kleina para o restante da temporada.

Na lateral-direita o técnico Gilson Kleina tem improvisado o volante Wendel para a função. Durante toda a campanha na Série B em 2013, Luis Felipe foi o titular. O jogador tem 23 anos e foi revelado nas categorias de base do clube.