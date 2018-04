Palmeiras ganha outra e avança às quartas de final da Copa São Paulo

BARUERI - O Palmeiras continua vivo na briga pelo título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira, o time de Palestra Itália sofreu, mas venceu o Velo Clube, de Rio Claro (SP), por 2 a 1, na Arena Barueri, pelas oitavas de final da competição. O Alviverde pega o Cruzeiro, que bateu o Atibia pelo placar mínimo.

Os palmeirenses abriram 2 a 0 no início da partida. Chico anotou o primeiro logo a um minuto, em um chute de fora da área. Diego Souza ampliou, aos sete minutos, após tocar na saída do goleiro. O Velo Clube só conseguiu diminuir a desvantagem no placar aos 14 do segundo tempo com Werincon, que desviou, de direita, uma cobrança de escanteio.

Mais cedo, Santos e Audax-SP já haviam se classificado. O time santista venceu o Grêmio Osasco por 4 a 3 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em Jaguariúna. Já o Audax atropelou a Ferroviária por 7 a 0, em São Paulo.

