Palmeiras ganha título nos juniores O Palmeiras conquistou o título da primeira Copa I Gol de Juniores, neste domingo, em Indaiatuba, ao vencer o Corinthians nos pênaltis por 2 a 0, depois do empate no tempo normal por 2 a 2. Como um verdadeiro clássico entre os profissionais, o jogo deste domingo foi emocionante. No tempo normal, Edmílson e Antônio Rocha marcaram para o Palmeiras, enquanto Éverton e Marcelo Sarvas fizeram os gols do Corinthians. O torneio foi realizado na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, e organizado pela empresa I Gol, pertencente ao jogador Silas, ex-meia do São Paulo e da seleção brasileira, e administrada por seus irmãos, Eli Carlos e Paulo Antonio, também ex-jogadores profissionais. Serviu como preparação para a Copa São Paulo de Futebol Juniores, a competição mais tradicional da categoria, que começa em janeiro. Oito equipes participaram da competição: Ponte Preta, Ituano, União São João, Atlético Sorocaba, Osan de Indaiatuba, Portuguesa, Corinthians e Palmeiras. Na primeira fase, os times foram divididos em duas chaves, com o campeão de cada um passando para a final. No grupo 1, estavam Corinthians, Ponte Preta, Osan e Ituano. No 2, Palmeiras, Portuguesa, Atlético Sorocaba e União São João.