Palmeiras ganha troféu Fair Play do Campeonato Paulista Vendo os rivais em ação no Paulistão, na Libertadores e na Copa do Brasil, o Palmeiras recebeu uma informação para animar suas férias: o clube ganhou o troféu Fair Play (Jogo Limpo) do Campeonato Paulista, por ter sido a equipe com menor número de jogadores advertidos com cartão amarelo e vermelho no torneio. O troféu será entregue no dia 17 de maio, numa solenidade no Clube Espéria, em São Paulo. Instituído pela Panathlon Club de São Paulo, em parceria com a FPF desde 1995, o Troféu Fair Play "Campeão Paulista da Disciplina" premia a equipe mais disciplinada durante todo o Paulistão. O Palmeiras é tricampeão: já havia faturado a taça em 1996 e 2004. Os critérios são os seguintes: cartão vermelho rende três pontos e amarelo, um. A equipe que totaliza o menor número de pontos ao final da primeira fase do Paulista ganha o troféu. O time de Caio Júnior recebeu 39 amarelos e apenas dois vermelhos em 19 jogos. Noroeste e o lanterna Santo André vieram na seqüência. Quando chegou ao Palmeiras, em dezembro, o técnico havia deixado claro que uma de suas marcas no clube seria a implementação do fair play. "Proíbo meus jogadores de darem carrinhos", disse Caio. Veja a lista dos palmeirenses advertidos no Paulistão: Cartões amarelos Com 6: Valdivia Com 5: Edmílson Com 4: Pierre Com 3: Marcelo Costa, Edmundo, Martinez e Dininho Com 2: David, William, Florentín e Paulo Baier Com 1: Alemão, Valmir, Francis, Caio Cartões vermelhos Com 1: Wendel e Leonardo Silva