Palmeiras garante Nenê por mais 1 ano O Palmeiras terá o atacante Nenê por mais um ano. Eduardo Palhares, presidente do Paulista de Jundiaí, renovou o empréstimo do atacante com o clube do Palestra Itália. ?Acertamos ontem. Só falta o jogador e seu procurador para definir o salário com o clube?, explicou o dirigente da equipe do interior paulista. A novidade no CT do Palmeiras nesta sexta-feira foi a apresentação do lateral-direito Neném, que defendeu o Goiás no Campeonato Brasileiro. O jogador mostrou-se bastante animado e confiante em permanecer no clube em 2003. Não poderia ser diferente, já que o paraguaio Arce pode se transferir para o Gamba Osaka, do Japão. ?Vou ficar e ajudar o Palmeiras a voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído?, afirmou Neném, que tem mais um ano de contrato com o clube.