Palmeiras goleia Avaí por 6 a 1 O Palmeiras goleou o Avaí por 6 a 1, na noite deste sábado, no estádio Ressacada, em Florianópolis. Com a vitória, a equipe paulista praticamente garantiu a primeira colocação na fase de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro - faltando apenas uma rodada, passou a ter 44 pontos, contra 41 do Botafogo. Edmílson marcou três gols, Diego Souza fez dois e Leonardo também garantiu o seu - Celso descontou para o time catarinense, que ficou sem chances de conseguir uma vaga. O Palmeiras praticamente ?ganhou? dois gols a partir de falhas dos jogadores do Avaí. No primeiro, o meia Anderson errou o rebote de um escanteio, a bola sobrou para Leonardo colocar de cabeça fora do alcance do goleiro Gilberto, logo no início da partida, aos 3 minutos. No segundo, foi a vez de Edmílson, do Avaí, errar um passe e lançar Edmílson, do Palmeiras, que entrou sozinho na área e anotou o segundo gol, aos 35. O Palmeiras também teve pontos fracos. O principal deles foi o jogo aéreo dos catarinenses. Daniel e Leonardo não se entenderam nos cruzamentos sobre a área de Marcos. Num desses lances, o Avaí empatou aos 27, gol de Celso, de cabeça, após cobrança de falta de Marcelinho. Aos 43, o mesmo Celso teve a chance de empatar, mas a bola passou próxima à trave. No segundo tempo, o técnico Jair Pereira fez duas alterações no Avaí. Tirou Edmílson e Marcelinho e colocou Saraiva e Reinaldo em busca do empate. Mas o Palmeiras voltou mais equilibrado e Vágner Love, mais inspirado. A vantagem foi ampliada após duas jogadas individuais de Vágne Love. No terceiro gol, aos 17 minutos, ele deu um drible debaixo das pernas de Maxsandro e passou para Edmílson marcar. Aos 21, o atacante novamente invadiu a área e passou para Diego Souza anotar o quarto gol. Edmílson marcaria seu terceiro gol, após rebote do goleiro Gilberto de um chute de Baiano. No lance, ele matou no peito e antes de mandar para o fundo das redes. Diego Souza fechou o placar, livre na cara do goleiro do Avaí. Com o placar garantido, os ?pendurados? forçaram o terceiro cartão amarelo, seguindo orientação do técnico Jair Picerni. Baiano, Elson, Daniel e Lúcio não jogam a próxima partida do Palmeiras. Só faltou o artilheiro Vágner Love.