Palmeiras goleia e busca Libertadores O Palmeiras entrou de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2006 após conseguir uma brilhante goleada sobre a Ponte Preta, por 6 a 2, neste domingo à noite, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, fechando a 40.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória deixou o Palmeiras ainda em quinto lugar, mas agora com 67 pontos, um ponto atrás do seu principal concorrente, o Fluminense. A Ponte, com 48 pontos, continua ameaçada pelo rebaixamento. O Palmeiras se concentra agora nos seus últimos dois jogos. No próximo domingo contra o Internacional, em Porto Alegre, e depois em casa recebe o Fluminense, no confronto direto. A Ponte precisa de mais dois pontos para evitar a Série B e enfrentará o Corinthians, no Pacaembu, e depois em casa pegará o Brasiliense. Momentos antes do jogo, o técnico Estevam Soares confirmou a esperada surpresa na Ponte Preta: Izaías no ataque ao lado de Tico, com o meia Evando ficando recuado um pouco. O time perdeu um volante e força na marcação, mas ganhou na ofensividade dentro do esquema 4-4-2 com variação para 4-3-3. O Palmeiras, com muitos desfalques, optou pelo esquema 4-4-2. "Estamos precisamos vencer e vamos arriscar", avisou Estevam Soares. Ele foi premiado pela ousadia ao sair na frente com Tico, aos 17 minutos. Ele só escorou de cabeça o cruzamento de Evando que, dentro da área, recuperou a bola e passou por dois adversários. O Palmeiras, porém, mantinha o jogo equilibrado e chegou ao empate aos 31 minutos. Após cobrança de falta de Correa, o zagueiro Daniel se antecipou à defesa e desviou com um toque sutil de cabeça. A história do jogo mudou a partir dos 37 minutos, quando Evando segurou Diego Souza pela camisa e foi expulso, pois já tinha recebido o cartão amarelo. No intervalo, foi a vez de Émerson Leão assumir uma postura corajoso ao colocar o atacante Warley no lugar do meia Diego Souza e reforçar o setor esquerdo com Lúcio no lugar de Fabiano, que não foi bem no primeiro tempo. Com três atacantes e dominando o meio de campo, o Palmeiras deu as cartas em campo. Os gols sairiam com certeza, sendo apenas um questão de tempo. Mas o gol só aconteceu aos 17 minutos, quando Marcinho entrou na área em diagonal e fez o levantamento para o outro lado, onde Warley encostou de cabeça. Aos 22 minutos, a situação do time campineiro ficou pior com a expulsão de Danilo, que tinha acabado de entrar. Mas ele deu um carrinho por trás sobre Cristian e recebeu o cartão vermelho. Ficou tudo mais fácil para o Palmeiras. Aos 26 minutos, Washington enganou os zagueiros, tocou de calcanhar e deixou Juninho livre no lado esquerdo da área para tocar sobre o goleiro Lauro: 3 a 1. O quarto gol saiu aos 32 minutos, que recebeu de costas na grande área, fez o giro entre dois zagueiros e bateu forte de esquerda. A Ponte, apavorada, ficou atrás se defendendo e ainda diminuiu o vexame ao marcar o segundo gol com Izaías, cobrando pênalti, sofrido por ele mesmo ao ser empurrado por Daniel. Mas ainda houve tempo de Baiano acertar uma bomba de fora da área, após passe de Juninho e fechar a goleada: 6 a 2.