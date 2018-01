Palmeiras goleia e elimina o time B No inusitado duelo entre Palmeiras e Palmeiras B pela Copa São Paulo de Juniores, a vitória foi do time principal. E tranqüila: por 4 a 0, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo, neste domingo. Os gols foram marcados por Marquinhos (2), Elias e André Gaúcho (contra). Curiosamente, o time principal só chegou na segunda fase graças a uma ajuda do time B. Entrou pelo índice técnico graças a uma vitória de sua "filial" na primeira fase. A própria torcida ficou dividida até que o Palmeiras marcasse o seu segundo gol, já no segundo tempo. Até então, cada lance importante era aplaudido, não se sabe ao certo pela boa jogada ofensiva ou pela boa defesa. Foi até engraçado. Mas, a festa fica nisso. A Federação Paulista de Futebol, através de resolução do presidente Marco Polo del Nero, não vai mais permitir este tipo de confronto dentro de uma única competição. O Palmeiras-B profissional disputa o Campeonato Paulista da Série A-3, duas divisões abaixo do time principal. "Este time B do Palmeiras é um laboratório. Os destaques dos juniores, tanto A como B, vão disputar a Série A-3", explicou o técnico Estevam Soares, que acompanhou o jogo da garotada. Com a vitória, o time principal se classificou para as oitavas-de-final do torneio, e enfrenta agora o vencedor de União São João x Vitória, que se enfrentam em Araras (SP) ainda neste domingo. Outro time que tambémjá garantiu sua classificação para a fase seguinte é o Vila Nova-GO, que eliminou o Internacional em Osasco (SP) ao vencer a partida por 3 a 0. O time goiano vai jogar na próxima fase contra o Grêmio, que se classificou no sábado ao vencer o Santo André por 2 a 1.