Palmeiras goleia e fica em primeiro Nada de dilemas. O Palmeiras foi para cima e, em mais uma noite inspirada do meia Alex, goleou o Cerro Porteño por 5 a 2, nesta quarta-feira, no Palestra Itália, garantindo a primeira colocação do Grupo 2 da Copa Libertadores da América. O próximo adversário do time de Celso Roth será o segundo colocado do Grupo 7, que será conhecido nesta quinta-feira. São Caetano, Olmedo (EQU) e Defensor (URU) ainda brigam pela vaga. Exceção feita ao meia Pedrinho, o brasileiro do Cerro Porteño que marcou um belo gol aos 38 minutos, chutando de fora da área no ângulo esquerdo de Marcos, o primeiro tempo teve um dono: Alex, do Palmeiras. Ele marcou dois gols, acertou a trave e fez boas jogadas individuais. Durante os 20 primeiros minutos, o maior volume de jogo dos palmeirenses não foi transformado em chances de gol. O time parava na bem armada zaga paraguaia. Até que aos 24, Alex, posicionado quase sobre a marca do pênalti, cabeceou bola cruzada da direita por Daniel, desviando para o canto direito do goleiro Bobadilla. O gol serviu para aliviar a situação de Daniel, que um minuto antes quase fez um gol contra. O lado esquerdo do ataque era mesmo o ponto mais forte do Palmeiras. Além de Alex, Tupã também se movimentava bem pelo setor. Aos 39, o atacante entrou em velocidade e foi derrubado por Cáceres. Na cobrança de pênalti, Alex colocou os brasileiros novamente em vantagem. No segundo tempo, Lopes ampliou aos 16 minutos, depois de boa troca de passes na entrada da área. Aos 28, Martinez, de cabeça, diminuiu para o Cerro. No entanto, Fábio Júnior e outra vez Lopes, aos 30 e 33, respectivamente, fecharam a goleada do Palmeiras.