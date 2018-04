Palmeiras goleia e Inter se complica na Copa São Paulo Os grandes clubes de São Paulo têm feito a alegria de suas torcidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após Corinthians, São Paulo e Santos golearem, foi a vez do Palmeiras também vencer com um placar elástico. O time alviverde fez 5 a 0 no Sorriso-MT, nesta quinta-feira, em São Carlos, e ficou bem perto de assegurar presença na próxima fase. A partida encerrou a segunda rodada do torneio.