Palmeiras goleia e salva Bonamigo O Palmeiras conseguiu uma vitória como há muito tempo não via: goleou o Vasco por 4 a 2 no Parque Antártica neste sábado à tarde e, além de se reabilitar no Campeonato Brasileiro, garantiu a permanência do técnico Paulo Bonamigo no comando do time, pois ele estava bastante ameaçado. Os destaques da partida foram o atacante Marcinho, que fez três gols, e o vascaíno Romário, que marcou dois. Correa e Pedrinho completaram o placar.