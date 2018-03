Palmeiras goleia em Caxias do Sul O Palmeiras ignorou o frio de 7 graus de Caxias do Sul e goleou o Caxias por 4 a 1, na tarde deste sábado. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe de Jair Picerni na Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira fora de casa. No próximo sábado, os palmeirenses recebem o CRB no Parque Antártica. "O time não foi afoito e colocou a bola no chão", comemorou Adãozinho. A vitória começou a se desenhar aos 45 segundos de jogo. Após um chute de Daniel para o ataque, Vágner ganhou dos zagueiros, esperou a decisão do goleiro Sadi e fez 1 a 0. A torcida local, que compareceu em pequeno número ao estádio Centenário, não teve forças para empurrar seu time. O Palmeiras tocava a bola com autoridade e chegava seguidamente em contra-ataques à área adversária. Vágner e Anselmo tinham facilidade para tabelar e as chances foram se sucedendo. Aos 7 minutos, Vágner dividiu a bola com o goleiro Sadi, que sofreu uma luxação no ombro, foi substituído por Ezequiel e precisou ser transportado diretamente para o hospital. Quatro minutos depois, Anselmo, desequilibrado, teve oportunidade de marcar, mas a bola foi para fora. O time gaúcho demonstrava sinais de fragilidade. Com os meias Janílson e Gil Baiano escondidos, a equipe mal conseguia passar do meio-de-campo. Tanto que a primeira defesa de Marcos na partida aconteceu somente aos 18 minutos, e mesmo assim em cobrança de falta efetuada pelo próprio Gil Baiano. Os torcedores do Caxias perderam a paciência a começaram a vaiar a equipe e a questionar o trabalho do treinador Ricardo Drubscky. Indiferente, o Palmeiras seguia soberano. Aos 25 minutos, marcou o segundo gol. Em jogada pela esquerda, Anselmo chutou cruzado, o goleiro Ezequiel defendeu parcialmente e Vágner completou no canto esquerdo. Sem mais nada a perder, Drubscky mexeu na equipe. Retirou Janílson, que recebia marcação individual de Marcinho, para colocar Helinho. Mas a alteração, além de não mostrar resultados práticos, irritou os torcedores, que passaram a xingar o técnico de burro. A equipe só voltou a incomodar aos 40 minutos, em chute de Rogério que Marcos defendeu. Nos acréscimos, o Palmeiras chegou ao terceiro gol e acabou com as esperanças do time da casa. Anselmo marcou após receber passe de calcanhar de Vágner. Na descida para o vestiário, o técnico Jair Picerni não se mostrava totalmente satisfeito: "O time está embalado, mas poderia ter ampliado o marcador. Precisamos usar mais a velocidade". Vágner exaltou o comportamento da equipe. "Com garra e determinação, fica muito mais fácil." O Palmeiras apenas tocou a bola no segundo tempo. E, mesmo assim, em menos de dez minutos teve duas chances para ampliar, com Vágner e Diego Souza. Aos 18 minutos, após mais uma tabela com Vágner, Anselmo marcou o quarto. Humilhada, a torcida do Caxias começou a deixar o estádio Centenário. Poucos viram Helinho marcar o gol de honra para o time da casa, aos 26 minutos. Ficha técnica: Caxias: Sadi (Ezequiel); Claudio (Kena), Jairo Santos, Paulo César e Possato; Henrique, Lico, Janílson (Helinho) e Gil Baiano; Rogério e Luciano Rosa. Técnico: Ricardo Drubscky. Palmeiras: Marcos; Alessandro (Corrêa), Daniel, Leonardo e Marquinhos; Alceu, Marcinho, Elson (Adãozinho) e Diego Souza; Vágner e Anselmo (Edmilson). Técnico: Jair Picerni. Gols: Vágner, aos 45 segundos e aos 25 minutos, e Anselmo, aos 46 minutos do primeiro tempo; Anselmo, aos 18, e Helinho, aos 26 do segundo. Árbitro: Cláudio Mercante Júnior (PE). Cartão amarelo: Helinho, Alessandro e Elson. Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul.