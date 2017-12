Palmeiras goleia Guarani por 4 a 1 O Guarani até que tentou resistir, mas o Palmeiras jogou seu melhor futebol nos últimos 20 minutos de jogo e chegou à goleada por 4 a 1, neste domingo, no Palestra Itália. Com o resultado, o time comandado por Jair Picerni é vice-líder do grupo 2 do Campeonato Paulista, com 10 pontos, um a menos do que o Santos. Já o time de Campinas, que estreou o técnico Joel Santana, ainda não venceu e está com 3 pontos. Apesar do bom início do Guarani, o Palmeiras logo tomou conta do jogo e fez seu primeiro gol. Aos 14 minutos, o lateral Baiano cruzou e o volante Magrão subiu para marcar de cabeça. Mas o Guarani reagiu num lance de bola parada. Marlon cobrou falta aos 39 minutos, a bola bateu na trave e no goleiro Marcos antes de entrar no gol. No início do segundo tempo, o Palmeiras demorou a engrenar e só o fez de fato a partir da entrade de Adriano Chuva no lugar de Muñoz. Aos 23 minutos, ele protegeu bem a bola para Diego Souza chutar e fazer 2 a 1. A partir daí, só deu Palmeiras. E Vágner Love desencantou. Aos 39 minutos, o artilheiro palmeirense recebeu uma bola de Magrão e, apesar da tentativa de desarme da zaga do Guarani, foi passando pela área e por Jean até entrar no gol com bola e tudo. Nem um minuto depois, Vágner Love mais uma vez não perdoou o adversário. Após seu chute bater na trave, ele pegou o rebote e marcou o quarto gol da goleada palmeirense no Palestra Itália.