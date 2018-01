Palmeiras goleia; Marcinho é artilheiro O Palmeiras goleou - de virada - por 4 a 1 o Botafogo neste domingo, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo, e dá sinais de que o time enfim pode estar se ajustando. O destaque da vitória foi o atacante Marcinho, que fez três gols, sendo dois de pênalti, e assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro, com oito gols. O Botafogo ainda perdeu um pênalti, no último minuto.