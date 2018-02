Palmeiras goleia Marília por 4 a 1 O Palmeiras não jogou bem, foi vaiado pela torcida presente no Palestra Itália, mas goleou o Marília por 4 a 1, na noite deste sábado, e mandou para longe o fantasma de ter de lutar contra o rebaixamento nas rodadas finais do Campeonato Paulista - subiu para a 11ª posição, com 20 pontos.