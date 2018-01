Palmeiras goleia Mogi por 5 a 0 O Palmeiras finalmente deu um pouco de alegria à sua torcida, que mais uma vez foi em grande número ao Palestra Itália - foram 15.361 pagantes neste sábado. O time goleou o Mogi Mirim por 5 a 0 e completou cinco jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. É verdade que o adversário atuou desde os 40 minutos do primeiro tempo com 10 jogadores, já que Bruno Leite foi expulso após cometer o pênalti que resultou no segundo gol da equipe palmeirense, mas a torcida festejou com vontade.