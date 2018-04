Palmeiras goleia Sorriso-MT e assume liderança do Grupo T

O Palmeiras não teve grandes problemas para golear o Sorriso, do Mato Grosso, por 5 a 0, pela segunda rodada do Grupo T da Copa São Paulo de Juniores. Com o resultado, o clube manteve 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos.

Quem também tem seis pontos na chave é o São Carlos, que fez 3 a 0 no Rio Branco, do Acre. O Palmeiras, no entanto, leva vantagem no saldo de gols (8 a 7), e jogará por um empate diante do time da casa para se classificar à segunda fase.

O primeiro gol foi marcado aos 22 minutos, com Miguel. O grandalhão camisa 9 aproveitou cobrança de escanteio para desviar de cabeça para o fundo das redes do goleiro Michel.

O alviverde conseguiu mais dois gols na etapa inicial. Aos 24 minutos, Afonso entrou na área e bateu para as redes. Aos 29, foi a vez de Christhian aproveitar rebote do goleiro para cabecear para o gol.

A bola aérea foi o principal ponto do Palmeiras. Aos 6 minutos do segundo tempo, Miguel novamente aproveitou cobrança de escanteio e com o pé direito bateu para o fundo do gol.

O placar foi fechado aos 18 minutos, com o capitão Maiko - ele mandou de cabeça para o gol, após nova jogada de escanteio.