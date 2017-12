Palmeiras goleia União São João por 5 a 1 Está certo que o árbitro Rodrigo Cintra exagerou no rigor dos cartões contra o frágil União São João - expulsou um jogador, os maqueiros e os gandulas -, mas isso não tirou os méritos do Palmeiras, que goleou nesta quarta-feira o adversário por 5 a 1 com três gols de Vágner Love e se reabilitou no Campeonato Paulista. O atacante marcou seu sétimo gol na competição e encostou em Luís Fabiano, do São Paulo, com oito, na luta pela artilharia, mas saiu de campo com dor no joelho. O Palmeiras já começou com domínio total de jogo, com Magrão chutando a bola na trave aos 7 minutos após cobrança de falta. Quando Lico, que já tinha cartão amarelo, tomou o segundo aos 17 minutos e foi expulso, a superioridade aumentou. Chance de gol do time da casa, só com um chute de Gerson Lente, aos 20 minutos. A ausência de um jogador deixou o União ainda mais exposto aos ataques e o Palmeiras não teve pena. Pedrinho cobrou falta aos 22 minutos e Vágner Love completou de cabeça para abrir o placar. A comemoração foi com passes de samba, para relembrar o título carnavalesco da Mancha Verde e o acesso ao primeiro grupo. O atacante aumentaria a vantagem dois minutos depois, quando Correia foi ao ataque e chutou. Marcelo Galvão defendeu, mas Vágner Love pegou o rebote e marcou mais um. A celebração foi uma estranha simulação de tiros. Mas a sede de gols de Love não parou por aí. Aos 38 minutos, Magrão avançou pela esquerda e cruzou para o atacante marcar seu terceiro gol no jogo. Ao União, só restou tentar evitar um vexame maior. Antes da volta das equipes para o segundo tempo, Cintra trabalhou. Após discussão, expulsou o outro maqueiro e todos os gandulas. O representante da federação teve de assumir a função de correr atrás da bola, enquanto os médicos dos dois times ficaram responsáveis pela maca. Nos primeiros minutos, o União São João tentou diminuir a desvantagem. E foi premiado após um erro de passe de Correia, aos 9 minutos. Wilson Mathias lançou João Paulo, que completou. A alegria durou pouco. Três minutos depois, Lúcio atacou pela esquerda e lançou Pedrinho, que deu início à goleada. Segundos depois, Correia fez duas faltas em divididas mas, como Cintra não marcou nada, o volante aproveitou e chutou certeiro para marcar o quinto gol palmeirense, fechando o placar.