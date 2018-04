Palmeiras goleia Vasco por 5 a 2 no Rio Nada melhor do que uma goleada fora de casa para acabar com a crise. Comandado por Pedrinho, reintegrado ao time na sexta-feira, o Palmeiras bateu o Vasco por 5 a 2, neste domingo, em São Januário, e voltou a conquistar um resultado positivo após seis rodadas. O meia ganhou liberdade para atacar e deu a resposta que o técnico Estevam Soares esperava - e precisava, para não ter o cargo ameaçado. O time do Palestra Itália subiu para o 7º lugar, com 52 pontos, e segue na luta pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Responsável pelas principais jogadas do time, Pedrinho não se omitiu em nenhum momento e levou perigo para o Vasco desde o início. Logo aos 5 minutos, limpou dois zagueiros e bateu no canto de Tadic, que se esforçou para defender. O Palmeiras abriu o placar cinco minutos depois. Pedrinho fez ótima jogada pela esquerda, driblou Fabiano e cruzou para Lúcio, que teve coragem para dividir com Pereira e desviar para as redes, por cima de Tadic. O Vasco quase diminuiu - Henrique cabeceou com perigo após a falta cobrada por Petkovic -, mas os paulistas mandavam no jogo. Pedrinho recebeu de Magrão na entrada da área e arriscou o chute. Teve o mérito de finalizar na hora certa, mas também sorte - o desvio em Pereira tirou a chance de Tadic defender: Palmeiras 2 a 0. Sem alternativa, Geninho mandou o Vasco para frente, com a entrada de André Lima no lugar de Pereira. A mudança surtiu efeito quase instantâneo, mas a favor dos visitantes. Elson passou com facilidade por Coutinho e bateu no canto. Tadic pulou atrasado e só viu a bola entrar. Na etapa final, os paulistas apenas investiram nos contra-golpes e não tiveram a vitória ameaçada em nenhum momento. Com Petkovic em tarde pouco inspirada, o Vasco não teve forças para segurar o Palmeiras. Pedrinho arrancou pela esquerda, passou por dois defensores e viu Osmar livre na área. O atacante não teve trabalho para concluir e marcar o quarto gol. Osmar ainda faria o quinto tento do time, após excelente triangulação com Diego Souza e Elson. Foi seu nono gol na competição, em 10 jogos. André Lima, de cabeça, e Petkovic, de pênalti, descontaram para o Vasco, mas não tiraram o brilho da vitória do Palmeiras - que deve ter confronto bem mais difícil, diante do São Caetano, quarta-feira, em casa.