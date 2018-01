Palmeiras há 10 anos: muita diferença Depois de 12 de junho de 1993, a mentalidade do futebol brasileiro nunca mais foi a mesma. Com uma vitória por 4 a 0 sobre o Corinthians (3 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação), no Morumbi tomado por 104 mil pessoas, o Palmeiras saiu da incômoda fila de 17 anos sem títulos paulistas e ratificou o acerto da co-gestão iniciada um ano antes com a multinacional italiana Parmalat, que suprimiu a figura do dirigente paternalista e implantou novo modelo de relacionamento entre jogadores e clube. E mais saboroso que tudo para os palmeirenses: em cima do Corinthians! A conquista, que hoje completa dez anos, foi a primeira de uma série de dez até o ano 2000, quando a parceria foi desfeita. Leia mais no Jornal da Tarde