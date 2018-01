Palmeiras: impasse na negociação de Aloísio Nem os empresários estão se entendendo em relação à possível contratação pelo Palmeiras do atacante Aloísio, do Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira, Jorge Machado, que tem procuração do clube francês para tentar negociar o jogador na América Latina, voltou a dizer que são grandes as chances de a transação ser fechada. Mas foi desmentido por Frank Henolda, que representa o PSG no Brasil. Aloísio está em Paris e deverá resolver nesta sexta a sua situação. Esta semana, ele disse que aceitaria jogar no Palmeiras por R$ 80 mil mensais. Mas Benfica e Porto, de Portugal, também querem contratá-lo. A diretoria do Palmeiras foge do assunto, embora o próprio técnico Jair Picerni tenha ressaltado as qualidades do jogador. "Fizemos um levantamento de suas últimas atuações e os dados foram animadores. Mesmo tendo operado o joelho recentemente, trata-se de um jogador alto, que nos deixaria satisfeitos." O atacante Róbson, do Paysandu, segue como primeira alternativa caso Aloísio não acerte com o clube do Palestra Itália.