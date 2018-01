Palmeiras inaugura busto para ex-goleiro Marcos neste sábado

O Palmeiras anunciou que o busto para o ex-goleiro Marcos será inaugurado neste sábado, às 12h, na sede social do clube. A homenagem será feita em uma peça de bronze e ficará eternizada ao lado das estátuas de Junqueira, Waldemar Fiúme, Ademir da Guia e Oberdan Cattani.

A construção do busto foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras em janeiro de 2012, mas só agora será inaugurada. A data - dia 12, às 12h, faz alusão a camisa 12, imortalizada pelo goleiro.

Em novembro de 2013, Marcos chegou a ver a homenagem, que ainda não estava 100% concluída, e elogiou o resultado. “Ficou legal pra caramba, bem parecido. É um privilégio, o Palmeiras teve muitos jogadores importantes em sua história, mas eu tive a honra de vestir só essa camisa. É uma homenagem que nunca nem sonhei em ter. Consegui esse presente agora e estou muito feliz, ficar lá para toda a eternidade”, disse o goleiro, em entrevista ao site do clube.

O busto de Oberdan Cattani, foi inaugurado no dia 12 de junho deste ano, em um evento que contou com a presença de membros da diretoria do Palmeiras, familiares e amigos do ex-goleiro, que faleceu no dia 21 de junho de 2014, aos 95 anos, em decorrência de infecção pulmonar.