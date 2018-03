Palmeiras inaugura ?era do gerador? A Diretoria do Palmeiras alugou três geradores de energia para a partida de amanhã contra o Cruzeiro no Parque Antártica, às 19h30, no primeiro jogo noturno em São Paulo após a implantação do programa de racionamento de energia pelo governo federal. Dois serão utilizados e um ficará ?na reserva? em caso de problemas com os outros. Eles ficarão em cima de caminhões. Um na frente do estádio. Outro embaixo da arquibancada e outro no ginásio do clube. O aluguel de cada gerador com capacidade de produzir 455 kwa é de R$ 3,5 mil. Leia a íntegra no JT