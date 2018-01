Palmeiras: ingressos estão esgotados Não há mais ingressos para a partida Palmeiras x Fluminense, domingo, no Parque Antárctica, pela última rodada do Campeonato Brasileiro e que vale uma vaga na Libertadores do ano que vem. Os ingressos começaram a ser vendidos na terça-feira e se esgotaram no meio da tarde desta sexta. Foram 28 mil bilhetes vendidos - destes, 2 mil foram destinados á torcida do clube carioca. As duas equipes brigam pela vaga na Libertadores - cujos grupos foram sorteados ontem à noite pela Confederação Sul-Americana. O Fluminense é quarto colocado, com 68 pontos e joga pelo empate. Com um ponto a menos, o Palmeiras precisa vencer a partida. TREINO - Por causa da chuva que castiga São Paulo desde a madrugada, o treino desta sexta-feira foi transferido para o ginásio do Palestra Itália. O técnico Emerson Leão ainda não definiu a equipe para a ?decisão? de domingo, mas o time está praticamente escalado. Deve jogar com Marcos; André Cunha, Daniel, Gamarra e Lúcio; Marcinho Guerreiro, Corrêa, Juninho e Marcinho; Washington e Gioino. Esta formação sofreu duas alterações em relação ao time que perdeu para o Internacional (2 a 1) na penúltima rodada. Diego Souza e Alceu deixam a equipe para as entradas de Corrêa e Gioino, respectivamente.