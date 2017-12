Palmeiras inicia 2017 reforçado, mas busca por contratações continua

Campeão brasileiro, o Palmeiras não se acomodou com a conquista e vem sendo agressivo no mercado de transferências para dar mais um passo à frente na temporada 2017, quando pretende lutar para faturar o título da Copa Libertadores. Ainda assim, possui pendências a resolver para o seu novo técnico, Eduardo Baptista.

O substituto de Cuca, que optou deixar o clube após a conquista do Brasileirão por questões pessoais, receberá como reforços nomes como os dos meias Hyoran, ex-Chapecoense, e Raphael Veiga, ex-Coritiba, e do atacante Keno, ex-Santa Cruz, em negociações acertadas antes mesmo do término do Brasileirão.

Mas as principais apostas são mesmo em jogadores experientes, com a expectativa de deixar o time mais "cascudo" para a disputa da Libertadores e evitar o resultado decepcionante de 2016, com a queda na fase de grupos. Por isso, o clube apostou nos meias Alejandro Guerra, eleito o melhor jogador da última competição, quando foi campeão pelo Atlético Nacional, e Michel Bastos, que estava no São Paulo e teve a sua contratação anunciada no último dia do ano.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro jogador com esse perfil que pode chegar ao Palmeiras é o volante Felipe Melo, que está na Inter de Milão. A diretoria já possui um acerto prévio com o jogador, mas ainda depende da liberação do clube italiano para fechar a sua chegada.

Outras pendências do Palmeiras envolvem jogadores que fizeram parte do elenco campeão brasileiro. O volante Gabriel teve o seu contrato de empréstimo encerrado, mas sua permanência interessa aos dirigentes.

Além dele, o Palmeiras também quer manter o lateral Fabiano, autor do gol do título brasileiro. Nesse caso, o clube paulista negocia acordo com o Cruzeiro, o que deve envolver a permanência do meia Robinho no time mineiro.