Palmeiras inicia amanhã a venda de ingressos Chegou a hora de o Palmeiras fazer definitivamente a festa de sua torcida. O time pode definir a classificação à primeira divisão, sábado, em pleno Palestra Itália, contra o Marília, e deve contar com casa cheia. A tão comentada "síndrome do Palestra", segundo a qual, em casa, a equipe mostra dificuldade em chegar a vitória, mesmo que os atletas não admitam, os incomoda. "Já falaram tanto nessa história, que a conquista da vaga no nosso estádio seria, claro, uma forma de fechar o ano com chave de ouro", desabafou o lateral-esquerdo Lúcio, destaque na vitória contra o Marília, por 2 a 0, no último sábado. Os quase 28 mil ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira em sete postos de São Paulo. Para garantir, antecipadamente, uma das duas primeiras posições do quadrangular final da Série B, os palmeirenses precisam vencer o Marília, às 21h40 de sábado, e torcer para o Botafogo bater o Sport, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo: a partir das 16 horas. Os torcedores terão sete locais para comprar sua entrada. A sede do clube, na rua Turiaçu, 1840, ficará aberta das 10h às 17h, mesmo horário em que funcionarão os postos da Academia de Futebol (Av. Marquês de São Vicente, 2640), do Ipiranga (rua Xavier de Almeida, 1312), do Mercado da Lapa (Box 111), de Pinheiros (rua Cunha Gago, 203) e da Mooca (rua Juventus, 337). Apenas o posto da Aclimação, na rua Maracaí, 119, funcionará em horário alternativo: das 17h às 24h.