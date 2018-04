Palmeiras inicia calvário da Série B contra Atlético-GO Nenhum torcedor do Palmeiras gostaria que esse dia voltasse a acontecer e os primeiros meses do ano ajudaram a fazê-los acompanhar seu time do coração sem pensar neste sábado. Era briga pelo título no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. A partir de agora, a realidade é outra bem diferente. Em Itu (SP), o clube alviverde enfrenta o Atlético Goianiense, às 16h20, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, com o intuito de dar início a uma vitoriosa campanha que fará o time voltar a elite nacional no ano de seu centenário.