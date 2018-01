Palmeiras inicia conversas para Eduardo Baptista ser novo treinador

Eduardo Baptista, técnico da Ponte Preta, é o preferido do Palmeiras para substituir Cuca. As conversas já foram iniciadas por pessoas ligadas à diretoria do clube, mas o anúncio oficial deve ser feito apenas no final do Campeonato Brasileiro. A confirmação está atrelada à renovação do contrato do diretor de futebol Alexandre Mattos.

Em função do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas na viagem da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, a última rodada foi adiada para o dia 11 de dezembro, quando o Palmeiras vai à Bahia enfrentar o Vitória enquanto a Ponte Preta enfrenta o Coritiba em Campinas.

O nome de Baptista ganhou força depois que outros candidatos ao cargo que era de Cuca até terça-feira acertaram contrato com outros clubes: Roger Machado se tornou o novo treinador do Atlético Mineiro e Abel Braga retornou ao Fluminense. Mano Menezes não está disposto a sair do Cruzeiro agora e, na visão da diretoria, o auxiliar Alberto Valentim ainda não está pronto para assumir o grupo.

O filho de Nelsinho Baptista vem ganhando destaque no cenário nacional desde 2015, quando levou o Sport ao título da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Depois de ficar apenas seis meses no Fluminense, assinou contrato com a Ponte Preta. Sondado por Grêmio e Corinthians, renovou até o final de 2017 - seu vínculo possui multa rescisória.

A campanha pelo time de Campinas é muito boa. A equipe chegou a sonhar com a vaga para Libertadores e sempre esteve distante da zona de rebaixamento. Se vencer o Coritiba, chegará a 53 pontos e fará a melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos.