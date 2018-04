Palmeiras inicia preparação para estreia sem dois titulares

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira na Academia de Futebol e iniciou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro sem a presença de todos os titulares no gramado. O técnico Roger Machado comandou uma atividade técnica para iniciar a preparação para a partida com o Botafogo, na segunda-feira, no Rio, sem ter o volante Bruno Henrique e o atacante Borja.

+ Ponte Preta contrata Cristaldo, ex-Palmeiras

+ Deputado quer que árbitros revelem o time preferido

O elenco ganhou folga na quinta-feira, após o empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, e retomou os trabalhos com uma atividade focada na posse de bola e os toques rápidos. Quem foi titular na partida com o time argentino, deixou o gramado mais cedo para evitar o desgaste, já que neste sábado a equipe volta a trabalhar.

O goleiro reserva Fernando Prass não foi a campo para se dedicar na área interna a trabalhos preventivos. Bruno Henrique e Borja acabaram poupados por apresentarem muito desgaste. Os dois devem retornar aos trabalho no sábado. O dia na Academia de Futebol teve a presença também da equipe do Ceará. Recem promovido à elite, o time fez a preparação para enfrentar o Santos, no Pacaembu.

A estreia palmeirense no Brasileiro está marcada para segunda-feira, às 20h, no Engenhão. Na segunda rodada a equipe vai fazer o primeiro jogo como mandante, ao receber o Inter, no Pacaembu, no domingo seguinte.