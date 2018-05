Palmeiras inicia programação de recuperação física

SÃO PAULO - Com duas semanas livres de jogos para focar nos treinos, o Palmeiras vai iniciar a primeira parte de um plano de reforço muscular dos atletas que terá a segunda etapa durante a parada para a Copa do Mundo. Até o início do Mundial, serão disputados nove jogos do Campeonato Brasileiro para depois a equipe ter um calendário apertado no segundo semestre.

Fora o preparo para encarar a sequência de viagens e jogos da Copa do Brasil e Brasileirão, a comissão técnica tem como preocupação evitar lesões. Até agora na temporada foram 18. "Dez delas foram por pancadas articulares e musculares e as outras oito ocorreram em atletas reincidentes, como o Juninho, que tem uma espécie de tendinite na coxa. Então, não estamos tão preocupados com esse número", disse o preparador físico Fabiano Xhá.

A partir desta segunda-feira o Palmeiras inicia um período de preparação física focado na estreia pelo Brasileirão, dia 20, contra o Criciúma, fora de casa. O elenco será separado em dois grupos e cada um deles terá uma planilha específica de atividade, conforme o desgaste físico.

Durante a Copa do Mundo o elenco deve sair de São Paulo e ficar concentrado para dar sequência ao trabalho de preparação física. "Vamos ter um tempo muito bom para fazermos uma base e elevar o nível de força do atleta, onde podemos fazer uma preparação contra lesões", explicou Fabiano Xhá.