Palmeiras insiste: quer Muricy Ramalho Muricy Ramalho, do Inter, é o técnico preferido pela diretoria do Palmeiras para substituir Estevam Soares, demitido nesta terça-feira. Em Porto Alegre ele teve atitudes contraditórias em relação a um possível convite. Pela manhã, disse que não deixaria o Inter. À tarde, foi menos enfático. "Seria hipócrita se dissesse que o futebol não é dinâmico e que as coisas não podem mudar. Não vou ficar a vida inteira no Inter", disse. Enquanto um novo técnico não é contratado, Wilson Macarrão, técnico do Palmeiras B, vai dirigir o time contra o Mogi Mirim, na quinta, no Parque Antártica e contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. A situação vivida pelo Palmeiras neste momento lembra muito o vivido pelo São Paulo em 2003. Em maio daquele ano, a diretoria demitiu Oswaldo de Oliveira e deixou o preparador de goleiros Roberto Rojas como interino. Por um mês os são-paulinos tentaram, desesperadamente, contratar um treinador. Sem sucesso, acabaram tendo de efetivar o chileno no cargo. Coincidentemente, um dos técnicos procurados pelo São Paulo na época foi Muricy. A justificativa para recusar o convite foi a mesma dada ao Palmeiras. "Tenho compromisso com o Inter e vou cumprir." Outro nome cotado é o de Geninho. Dizendo-se bem adaptado ao Al-Ahli, time que treina há dois meses na Arábia Saudita, ele não descarta uma volta ao Brasil, mas acha isso pouco provável. "Ainda não fui procurado. Tenho um bom contrato aqui até junho e já recebi um dinheiro adiantado. Não sei se me liberariam", disse Geninho à Agência Estado, por telefone. Péricles Chamusca, do Goiás, agrada a uma parte dos conselheiros e é uma espécie de terceira via. Dentre os técnicos desempregados, estão Celso Roth (que já teve uma passagem conturbada pelo clube) e Giba. Procurando manter-se alheio a isso, Wilson Coimbra comandará nesta quarta seu segundo treino antes do jogo contra o Mogi, quarto colocado no Paulista. Ele não poderá contar com os volantes Marcinho e Corrêa, que pegaram mais um jogo de suspensão pela expulsão na partida contra a Portuguesa Santista, dia 5. Wilson já teve uma experiência como técnico do time principal: foi após a demissão de Jair Picerni, antes da chegada de Estevam. O time venceu o Santos por 4 a 0 na Vila.