Palmeiras investe em comunicação O Palmeiras voltou a investir em assessoria de imprensa. O novo responsável pela função no time de Vanderlei Luxemburgo é Márcio Trevisan. Foi um pedido do próprio técnico, que pleiteava a contratação de um profissional para agendar as entrevistas. O jornalista, também responsável pelo site do Palmeiras, foi apresentado na sexta-feira. Vanderlei enfrentou resistência da diretoria, sobretudo de Mustafá Contursi. O presidente do clube teve vários problemas de relacionamento com o ex-assessor do time, Acaz Fellegger, que ao deixar o cargo no Palmeiras abriu a própria empresa de assessoria de imprensa. Fellegger está atualmente do outro lado do mundo, como assessor de imprensa do técnico da Seleção, Luiz Felipe Scolari.