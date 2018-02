Palmeiras investiga Jardel Jardel pode ser dispensado nesta sexta pelo Palmeiras. Oficialmente, o atacante foi liberado para acompanhar o enterro de sua avó, em Fortaleza. Viajou terça-feira passada. Até agora não voltou nem se deu ao trabalho de ligar, justificando as razões do atraso, que já chega a nove dias. No Parque Antártica, suspeita-se de que o jogador está em São Paulo. A diretoria vai investigar uma denúncia grave, que pode comprometer definitivamente o futuro do atleta: Jardel teria passado uma noite inteira jogando num bingo da Capital. Ninguém do Palmeiras vai se manifestar a esse respeito até que tenha provas. A informação vazou na noite de quarta-feira, após o primeiro jogo pelas finais da Copa do Brasil, entre Santo André e Flamengo, no estádio Palestra Itália. Foi o assunto principal até nas tribunas de honra, onde alguns flamenguistas ilustres foram recepcionados pelo Palmeiras. Só não se sabe se o clube já tinha essa informação antes, quando Estevam Soares se reuniu com o presidente Mustafá Contursi e o diretor de Futebol Mário Giannini, cobrando uma providência da diretoria em relação ao atraso. Estevam é do tipo disciplinador. Deixou claro que não gostaria de trabalhar com jogadores que colocam em xeque o seu comando e a disciplina. Na época, suspeitava-se de que a ?bronca? era apenas a ausência do atacante. Se a história do bingo for confirmada, Jardel estará definitivamente fora dos planos. Na sua última coletiva, quarta-feira, o treinador manifestou publicamente sua insatisfação com o comportamento do atleta, mas não quis entrar nos detalhes. ?Amanhã ou depois a diretoria vai se reunir com os empresários do jogador para decidir o seu destino. Depois vocês (da imprensa) saberão o que foi decidido?. O treinador somente admitiu que a situação de Jardel no clube era complicada. ?Hoje não dá para dizer mais do que isso?, afirmou quarta-feira. Nesta quinta-feira, Estevam não deu entrevistas. Jardel chegou ao Palmeiras há 50 dias, por intermédio de seu empresário, o advogado Luiz Augusto. O presidente Mustafá Contursi demorou para fechar o negócio. Temia que os problemas pessoais do jogador pudessem interferir em seu desempenho, como já havia acontecido no Bolton, da Inglaterra, e no Ancona, da Itália. Aceitou um acordo porque o jogador concordou em fazer contrato de risco, por três meses, com um salário ?simbólico? de R$ 50 mil. A cerimônia de apresentação do atacante com a camisa do Palmeiras foi suspensa sem explicações. A razão foi revelada pela Agência Estado: o Ancona, mesmo devendo três meses de salário a Jardel, não o liberou. Queria que o atacante perdoasse uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões. Conclusão: o caso foi parar na Fifa, e o atacante não pôde ser aproveitado pelo Palmeiras. Sem ter seu contrato registrado na CBF, Jardel, que chegou ao clube bem acima do peso, somente treinou nesse tempo todo. Consta que o jogador não recebeu um centavo do Palmeiras, exatamente porque assumiu um contrato de risco com o clube. A diretoria já pensava em oferecer ao atacante um novo contrato de risco, por mais três meses, assim que a sua liberação pela Fifa saísse, entre esta sexta e segunda-feira. Antes disso, a avó dele morreu. Jardel pediu dispensa e sumiu.