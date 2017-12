Palmeiras irá lançar novo uniforme Enquanto os jogadores do Palmeiras curtem as férias, até 2 de julho, a diretoria trabalha para tentar contratar reforços e para fazer a festa do anúncio oficial da Pirelli como nova patrocinadora do clube. Na quarta-feira, haverá uma reunião entre o presidente Mustafá Contursi e representantes da Rhumell, empresa de materiais esportivos, para definir como será a nova camisa. Haverá mudanças e a logomarca da empresa italiana será estampada no uniforme. Os dirigentes afirmaram que vão tentar manter o volante Fernando no Palestra Itália, mas a missão não será fácil. O Internacional-RS fez uma proposta ao jogador e tem boas chances de levá-lo. O técnico Carlos Alberto Parreira disse gostar do estilo do jogador. O diretor de Futebol Américo Faria anunciou que o clube não tem pressa para fazer contratações. Afinal, o próximo jogo será apenas no dia 24 de julho, contra o Universidad de Chile, pela Copa Mercosul. A prioridade dos dirigentes é um atleta para a lateral-esquerda e outro para o meio-de-campo, já que Felipe e Alex devem deixar o Palestra Itália. Na lista de reforços, constam os nomes dos laterais Roger, do Grêmio, Marquinhos, do Goiás, Esquerdinha, do Porto de Portugal, e dos meias Robert, do Santos, e Robert, do Botafogo de Ribeirão Preto.