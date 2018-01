Palmeiras irá mudar mais uma vez Para o jogo de domingo, contra o União São João, em Araras, o técnico Estevam Soares admitiu que pode fazer mais mudanças no time do Palmeiras. Dois desfalques certos são o volante titular Marcinho e seu reserva Corrêa, ambos suspensos. Com isso, Magrão e Claudecir devem ser os dois únicos volantes, abrindo espaço para mais um meia de ligação para atuar ao lado de Cristian, que recebeu elogios de Estevam após a vitória sobre o Tacuary, quarta-feira, pela Libertadores. "Foi ótimo no papel de armador", disse o treinador. Marcel, que entrou no final do jogo contra o time paraguaio, pinta como favorito na disputa com Diego Souza por essa vaga no meio-de-campo. "O Marcel entrou muito bem", comentou Estevam. O zagueiro Nen, com uma contusão no tornozelo direito, é dúvida. Se não puder jogar, Gabriel será seu substituto. Nesta quinta-feira, o elenco do Palmeiras teve o primeiro dia de folga desde o início da temporada, em 15 de janeiro.