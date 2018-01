Palmeiras já está concentrado em Assunção A delegação do Palmeiras chegou por volta das 15 horas local (16 horário de Brasília) desta terça-feira a Assunção, numa tarde nublada, com pouca chuva e temperatura bem mais amena (18 graus) do que os 37 graus de domingo, e rapidamente, jogadores e comissão técnica, seguiram para o hotel Excelsior, na capital paraguaia, onde ficarão concentrados durante o todo o dia de hoje, com exceção do técnico Estevam Soares e de seus auxiliares, que vão às 20h30 (mesmo horário do jogo amanhã) vistoriar as condições do gramado e da iluminação do Estádio Roberto Bettega. O treinador segue mantendo mistério na escalação, mas o volante Correia não esconde a empolgação de fazer a sua estréia em uma competição internacional. ?A gente sabe que é bem mais diferente disputar uma competição dessas. Para isso é preciso demonstrar empenho na hora de entrar em campo?, disse.