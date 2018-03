Palmeiras já está na Venezuela A delegação do Palmeiras embarcou na noite de domingo e já está na Venezuela, onde joga na quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, pela Copa Libertadores da América. O problema é que o técnico Bonamigo terá alguns desfalques importantes. O meia Juninho Paulista e o atacante Washington não estão inscritos na competição e o volante Magrão está contundido. Dessa maneira, Bonamigo terá que mudar o time que venceu o Brasiliense, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Ele deve, inclusive, adotar novamente o esquema 3-5-2. Mesmo porque, não terá o volante Roger, que substituiu Magrão na última partida e também não está inscrito na Libertadores. O treinador deve optar por colocar o zagueiro Gabriel na vaga que seria de Roger. Para substituir Juninho Paulista o escolhido é o meia Cristian. E no ataque, Ricardinho entra no lugar de Washington. O Palmeiras ficará em Caracas até terça-feira à tarde, quando segue para San Cristobal, onde acontece o jogo de quarta. Com 5 pontos no grupo 4 da Libertadores, que já tem o Cerro Porteño classificado, a equipe de Bonamigo precisa da vitória para ficar perto da vaga - afinal, o Santo André também tem 5 pontos e o Táchira está com 3.