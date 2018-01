Palmeiras já pensa no clássico Enquanto o Palmeiras se concentra no Mogi Mirim, hoje à noite, começam os preparativos para o clássico de domingo. A venda de ingressos para a partida contra o São Paulo começa amanhã e segue até o dia do jogo. Pontos de venda no estádio do Morumbi (local do jogo), no CT do Palmeiras, na escolinha de futebol do clube (rua Xavier de Almeida, 1312, Ipiranga) e nas ruas Cunha Gago, 203/207 (Pinheiros) e Juventus, 337 (Mooca). Ingressos também no Parque Antártica, exclusivamente para a torcida palmeirense. A carga total não foi divulgada. O horário de venda vai das 10 às 17 horas. Os preços variam entre R$ 15,00 (arquibancada superior descoberta) e R$ 50,00 (VIP Premium), com meia-entrada para estudantes e idosos. Ingressos família serão vendidos a R$ 15,00, sem direito a meia-entrada. Trânsito - A CET e a SPTrans irão monitorar o trânsito na região do Morumbi, domingo, das 13h às 20 horas, estimando que cerca de 35 mil torcedores acompanhem o jogo no estádio. Com a chamada Operação Entrada, a pista sentido estádio da av. João Jorge Saad terá seu fluxo invertido. O mesmo pode ocorrer com as avenidas Giovanni Gronchi e Morumbi. A CET alerta também para uma possível interdição da Rua Engenheiro Oscar Americano, desviando o trânsito sentido centro/bairro para a rua Circular do Bosque. A recomendação para quem vai ao jogo de carro é de não estacionar em locais proibidos, nem em fila dupla, mesmo que indicados por "flanelinhas". Na saída, os motoristas devem aguardar cerca de 30 minutos para deixar o Morumbi. Quem não vai acompanhar Palmeiras x São Paulo no estádio, deve evitar a região no momento do jogo.