Palmeiras já sabe como superar Santos O time do Palmeiras mostra que está estudando o Santos para o clássico deste domingo, no Morumbi. As palavras do volante Marcinho servem de prova. ?Temos de mostrar uma boa pegada. Quem assistiu o jogo do São Caetano (com o Santos), viu que eles não deixaram espaço. Quando isso acontece, o Santos não consegue jogar?, avaliou o jogador palmeirense. Aliás, ?pegada? foi a palavra que mais se ouviu nos últimos dias, em especial após o treino desta sexta-feira, que foi realizado mesmo com a forte chuva na região onde está localizada a Academia de Futebol. É consenso em todo o grupo que sem marcação eficiente será impossível derrotar o Santos. Mas o técnico Jair Picerni desconversa quando é perguntando se o Palmeiras dará atenção especial a Diego e Robinho. ?Vamos ver?, limita-se a dizer o treinador, que no coletivo manteve o time que derrotou o Ituano por 1 a 0. Picerni garante que o uso da pegada não quer dizer que o time entrará em campo retrancado. Segundo o técnico, da intermediária para trás o jogo simples e eficiente deve prevalecer. Mas na frente, os jogadores terão liberdade para criar, especialmente nos espaços abertos para o contra-ataque. ?Isso vai depender da característica do atleta. O Vágner tem o drible, o Muñoz tem o drible e eles podem usar quando tiverem oportunidade?, diz. O lateral Baiano compartilha da posição do treinador. ?Não tem essa de jogar na defesa, até porque não dá para esperar o Santos jogar os 90 minutos.? Apesar da grande expectativa pelo clássico, o jogador ressalta que o Palmeiras deve deixar de lado a idéia de que uma vitória vai dar fim aos comentários de que o time não tem potencial para jogar a primeira divisão. ?Se a gente ganhar domingo e perder o jogo seguinte, vai voltar tudo de novo?, afirmou Baiano. Nesta sexta-feira, os jogadores mantiveram o discurso de que o adversário é favorito. ?Mas vamos comer pelas beiradas?, garantiu Marcinho. Picerni, inclusive, recusou comparações entre atletas jovens como Diego Souza e Vágner Love com Robinho e Diego. ?Robinho e Diego já estiveram em seleção olímpica, estão em um nível um pouco diferente?, opinou o treinador.