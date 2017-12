Palmeiras já tem 4 reforços para 2002 Mesmo sem conhecer o novo técnico para 2002, a torcida do Palmeiras já pode contar com quatro reforços para a próxima temporada: Juliano, Neném, Adauto e Adriano. Eles estavam emprestados e deverão se apresentar no clube, após as férias. Dos quatro, o atacante Juliano, que estava atuando de ala no Coritiba, e o lateral-esquerdo Adauto deverão ser reintegrado ao elenco palmeirense. Já o lateral-direito Neném, ex-Cruzeiro, e o atacante Adriano, que defendeu o Vitória, não deverão ficar no Parque Antártica. Juliano poderá ter sua grande oportunidade no Palmeiras em 2002, pois disputou bom semestre no time paranaense. Adauto, que estaca no futebol japonês, deverá ser titular do Palmeiras. "Ele foi um dos destaques no Japão", explicou o diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola. O dirigente afirmou que ainda não foi definido a contratação do técnico. "Mas podem ter certeza que vamos contratar um treinador de nome. Afinal, não conheço nenhum técnico sem nome", brincou o Lapola.