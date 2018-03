Palmeiras já tem cinco afastados André Cunha, Gabriel, Claudecir, Osmar e o goleiro Bruno, que volta a treinar no time B, são os cinco primeiros jogadores afastados do Palmeiras. Mas a lista dos que correm perigo é muito maior. Pelo menos outros quatro ou cinco serão "remanejados" até fim de junho, quando a diretoria espera contratar mais três reforços pedidos pelo técnico Paulo Bonamigo: um zagueiro, um lateral-direito e um atacante de área: Gamarra (Inter de Milão), Ânderson Polga (Sporting de Portugal)e Richarlysson (Santo André). Os jogadores que estão na berlinda são Alceu, Daniel, Ricardinho, Cristian, Marcel e Pedrinho, que deverá receber uma proposta muito inferior acabando seu contrato, no fim do mês. Isso sem contar com Diego Souza, que já foi emprestado ao Vissel Kobe, do Japão, por US$ 300 mil. A decisão de afastar André Cunha, Gabriel, Claudecir, Osmar e Bruno foi ratificada nesta segunda-feira, em reunião entre o presidente Affonso Della Monica, o diretor de Futebol, Salvador Hugo Palaia, e o gerente de Futebol, Ilton José da Costa. Dos cinco, dois já têm destino certo: André Cunha está se transferindo para o Bahia e Osmar deve acertar com um clube da Coréia do Sul. Todos, porém, terão acesso à Academia de Futebol para participar dos treinos físicos, à parte. "Mal ou bem, esses atletas vestiram a camisa do Palmeiras e merecem o nosso respeito", avisa Palaia, que se negou a confirmar oficialmente quais são os jogadores afastados. O dirigente, no entanto, confirmou que outros atletas poderão ser "remanejados", principalmente depois que o clube acertar com os três reforços pedidos por Bonamigo. "O nosso treinador quer trabalhar com 28 jogadores. Nosso elenco tinha 33, com cinco goleiros. Com o remanejamento desses cinco, ficamos com 28. Mas é claro que com a chegada de mais três reforços é provável que haja um novo remenajamento de pelo menos, três ou quatro atletas", observa Palaia, que insiste: "Não se trata de nenhum listão de dispensas. Ninguém aqui vai desvalorizar esses profissionais. E os que não forem aproveitados serão recolocados no mercado, emprestados ou até mesmo negociados." Além dos três reforços pedidos, o técnico Paulo Bonamigo teve sinal verde para começar a observar os jogadores das categorias de base. O treinador já tem algumas indicações interessantes e pretende acompanhar mais de perto o trabalho do zagueiro Victor Hugo, do lateral-direito Viola, dos apoiadores Wendell e Júlio César, e do atacante Alex Afonso, o artilheiro do Campeonato da Série A3 com 20 gols, à frente de Pedrão, do Grêmio Barueri, que tem 18. Na prática, isso significa que outros jogadores poderão ser "remanejados". É uma simples questão matemática. Para que o elenco continue tendo 28 jogadores, haverá pelo menos mais um atleta dispensado para cada promovido.